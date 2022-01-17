SON DAKİKA! 19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı! Kan donduran detaylar
Son dakika haberine göre: Elazığ’da 2003 yılında ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan temizlik işçisi Ruhi Canbolat’ın eşi ve yasak aşk yaşadığı kişinin ağabeyi tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Dosyanın Elazığ polisi tarafından yeniden ele alınıp sır perdesinin aydınlatılması üzerine Canbolat’ın cesedinin motosiklet sepetinde bir köye taşınıp tarlaya gömüldüğü anlaşıldı.
Elazığ Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Ruhi Canpolat 2003 yılında esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. 2021 yılına kadar herhangi bir haber alınamayan 38 yaşındaki Ruhi Canbolat'ın dosyası Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl yeniden raftan indirildi. Ruhi kaybolduktan bir süre sonra eşinin, Ruhi Canpolat'ın arkadaşının kardeşi ile evlenmesi dikkat çekti.
GÖZALTILAR YAPILDI
Elazığ Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince söz konusu kayıp şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek yeniden ifadeler alınmaya başlandı. Canbolat'ın eşi A.Ş.'nin sonradan evlendiği T.Ş. ile eşi kaybolmadan önce de sık telefon görüşmeleri olduğu belirlendi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 10 ay boyunca yürütülen titiz çalışmalar sonucu 04 Aralık 2021 günü 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Ruhi Canbolat'ın o dönemki eşinin de bulunduğu 7'si erkek toplam 9 şahıs gözaltına alındı.
EŞİ ÇÖZÜLDÜ
Canbolat'ın eşi A.Ş. sorguya alındığında ise her şeyi itiraf etti. Eşinin T.Ş. ile yasak ilişki yaşadığını öğrenip kendisini ve T.Ş.'yi tehdit etmeye başladığını, kendilerinin de plan yaparak eşini öldürdüklerini söyledi. 19 Mayıs 2003 günü sevgisi T.Ş.'nin ağabeyi C.Ş.'nin evlerine gelip divanın altına saklandığını, Ruhi'nin işten geldikten sonra ortaya çıkıp bıçaklamak suretiyle öldürdüklerini kaydetti. A.Ş. cesedi bir gün evde tuttuklarını, sonraki gün C.Ş.'nin motosiklet sepetinde cesedi götürdüğünü kaydetti. A.Ş.'nin olaydan iki gün sonra eşi hakkında kayıp bildiriminde bulunduğu belirlendi.
KEMİKLER CANBOLAT'A AİT ÇIKTI
İfadesi alınan C.Ş. de cinayeti itiraf etti. Cinayeti kardeşi ve sevgilisinin başına bir şey gelebileceği korkusu ile işlediklerini söyledi. Cesedi evden A.Ş ile çıkardıktan sonra olay yerine yakın bir bölgede bulunan Sarıçubuk Köyü'ne götürdüğünü ve burada bir tarlaya gömdüğünü söyledi. Belirtilen bölgede yapılan kazı çalışmalarında Ruhi Canpolat'ın cesedine ait kemikler gömülü olduğu yerden çıkarılarak otopsi sonucu çocuklarına teslim edildi.
9 Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ruhi Canpolat'ın eski eşi A.Ş, Ruhi Canbolat'ın arkadaşı C.Ş ve kardeşi T.Ş tutuklanarak cezaevine konuldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından kemikler üzerinde yapılan çalışma sonucu DNA Ruhi Canbolat ile uyumlu çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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