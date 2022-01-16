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AFAD son dakika depremler! Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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AFAD son dakika depremler! Elazığ’da 3.3 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı da bildirildi.

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