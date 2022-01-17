Denizli’de alkol can aldı! Motosikletli kurye ‘makas’ kazasında hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada motosikletli kurye Batır, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.