Denizli’de alkol can aldı! Motosikletli kurye ‘makas’ kazasında hayatını kaybetti
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, trafikte makas atarak hareket eden ve alkollü olduğu tespit edilen Mehmet Kılıç’ın hakimiyetindeki aracın çarptığı motosikletteki kurye Necati Yasin Batır (19) hayatını kaybetti. Feci kaza anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpışmanın Batır'ın, metrelerce havaya fırladığı saniye saniye yansıdı.
Kaza, 15 Ocak günü saat 15.00 sularında, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde yaşandı. Mehmet Kılıç, hakimiyetindeki 20 AGG 456 plakalı otomobille caddede makas atarak ilerlediği esnada, karşı istikametten gelen Necati Yasin Batır'ın hakimiyetindeki 42 H 1442 plakalı motosiklete çarptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada motosikletli kurye Batır, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kaza sonrası 2.40 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mehmet Kılıç ise polis tarafından gözaltına alındı. Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bugün mahkemeye çıkarılan Mehmet Kılıç, tutuklandı.
Öte yandan kaza anının araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Mehmet Kılıç'ın, kullandığı otomobille trafikte makas atarken, karşı yönden gelen motosiklete çarptığı ve kurye Necati Yasin Batır'ın da metrelerce havaya fırladığı anlar yer alıyor.
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