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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2022
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

Mehmetçik sınırları teröristlerden korumaya devam ediyor. Türk askeri Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalamıştı. PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı

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