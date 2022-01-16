Türkiye'nin kanını donduran katliam! Her yerde aranıyor: 3 kişiyi öldürdü
Son dakika haberine göre: Kayseri'de yaşanan olay Türkiye'nin kanını dondurdu. Miras nedeniyle çıkan tartışmada kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile dayıları Serdar Yılmaz'ı tabancayla öldüren Mehmet Yılmaz, sırra kadem bastı.
Tüyler ürperten olay, 3 Ocak'ta Kayseri'de yaşandı… Mehmet Yılmaz, kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile miras nedeniyle tartıştı.
Kısa sürede büyüyen tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu.
GÖZÜNÜ KIRPMADAN SIKTI!
Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen Mustafa Akbulut'a da yerden seken mermi isabet etti.
Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen Mustafa Akbulut'a da yerden seken mermi isabet etti.
TÜRKİYE'NİN KANINI DONDURAN VAHŞET!
Serdar Yılmaz ile Mustafa Akbulut da ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Serdar Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yılmaz ise olay yerinden kaçtı. Kayseri Devlet Hastanesi morgunda otopsileri tamamlanan iki kardeş ve dayıları, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesinde bulunan Karahüyük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Kaçan Mehmet Yılmaz, 13 gündür her yerde aranıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz'ın yakalanması için özel ekip kurdu.
Ekipler, yüz yüze yapılan görüşmelerle Yılmaz'ın izini sürüyor. Yılmaz'ın kentten ayrılma ihtimali karşı hava yolu, demir yolu ve kent giriş-çıkış noktalarında kimlik çalışmaları yapılıyor.
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