Türkiye’nin kanını donduran katliam! Her yerde aranıyor: 3 kişiyi öldürdü

TÜRKİYE'NİN KANINI DONDURAN VAHŞET!

Serdar Yılmaz ile Mustafa Akbulut da ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Serdar Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yılmaz ise olay yerinden kaçtı. Kayseri Devlet Hastanesi morgunda otopsileri tamamlanan iki kardeş ve dayıları, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesinde bulunan Karahüyük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.