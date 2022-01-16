En düşük hava sıcaklığı Kars’ta

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 3, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, Kars ve Erzurum'da 7, Ağrı'da 5, Erzincan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki yerleşim yerleri arasında gece sıcaklığın en düşük olduğu yer, sıfırın altında 26 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi oldu.