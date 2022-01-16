Antalya’da kayıp ihbarı verilen yaşlı adamın cesedi bulundu
YAŞAM İHA
Antalya Gazipaşa’da 73 yaşınki Hasan Tan’dan haber alamayan komşuları durumu emniyet güçlerine bildirip kayıp ihbarında bulundu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Tan’ın, evine 1 kilometre mesafede bulunan dere yatağında cesedi bulundu.
Jandarma arama kurtarma faaliyetlerine AKUT arama timi de katıldı.
Yaşlı adam için arama çalışmaları dün akşam saatlerine kadar devam etti. Karanlık ve soğuk hava nedeniyle çalışmalar bugün sabah saatlerinde tekrardan başladı.
Mahalle kırsalı ve yol boyunda aramalar devam etti.
EVİNİN BİR KİLOMETRE ÖTESİNDE BULUNDU
Köylülerin görüp Jandarmaya haber vermesiyle, Tan'ın cansız bedeni evine 1 kilometre uzaklıkta yolun alt tarafında bulunan dere yatağında bulundu.
Cumhuriyet savcılığının incelemesinden sonra cenaze bulunduğu yerden alındı.
73 yaşındaki Hasan Tan'ın cenazesi olay yerine gelen cenaze aracına konularak Gazipaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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