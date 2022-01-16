Tokat’ta kar keyfi sürmek isteyen vatandaşların hevesi kursağında kaldı
YAŞAM İHA
Tokat'ta karı keyfini sürmek için Topçam yaylasına gitmek isteyen vatandaşlar kar ve buzlanma sebebiyle yolda kaldı. Buzlanmadan kaynaklı yolu kapatan araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı.
BUZLANMA SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Çamdere köyü yakınlarında kar yağışı sonucu oluşan buzlanma araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Buzlanma nedeniyle kayarak yolu kapatan araçlar vatandaşların yardımı ile kurtarılmaya çalışıldı.
VATANDAŞLAR ARAÇLARI İTEREK YOLU AÇMAYA ÇALIŞTI
Vatandaşlar bazı araçları iterek yolu açmaya çalıştı.
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