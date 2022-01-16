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Donmak üzere tilkinin imdadına jandarma ekipleri yetişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2022
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Donmak üzere tilkinin imdadına jandarma ekipleri yetişti

Bitlis'te eksi 20 dereceyi gören hava sıcaklığı doğadaki canlıların yaşamını da olumsuz etkiliyor. Bölgede görev yapan Mehmetçik donmak üzere olan tilkiyi son anda fark ederek hayatını kurtardı.

Bitlis'te soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilkinin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Hava sıcaklığının -20 dereceye kadar hissedildiği Bitlis'te Yolalan Beldesi kırsalında devriye atan jandarma ekipleri Kavakdibi Köyü yolu kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan bir tilkiyi gördü.

Tilkinin yanına giden ekipler, tilkinin yaşadığını ancak donmak üzere olduğunu fark etti. Tilkiyi bulunduğu yerden alarak araçlarına koyarak Tatvan Hayvan Rehabilitasyon merkezine teslim etti.

Yarası da buluna tilki hemen tedaviye alındı. Tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına geri bırakılacağı belirtildi.

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