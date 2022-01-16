Anne ve anneannesinin yardımı işe yaramadı! 5'inci kattan düştü
Antalya'da psikolojik sorunları olan 36 yaşındaki Y.E., 5'inci kattak evinin balkonuna çıktı. Durumu park eden anne ile anneanne, Y.E.'yi tutmaya çalışsa da başaralı olamadı. Kalçası ve bacaklarında kırıklar olan Y.E.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Olay dün saat 16.15'te, Gençlik Mahallesi 1315 Sokak'taki binanın 5'inci katında meydana geldi.
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Y.E., dairenin balkonuna çıktı. Bu sırada balkona gelen annesi H.E. ile anneannesi, Y.E.'yi tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Y. E., alt katın balkon demirine çarparak düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Y.E.'yi hastaneye götürdü.
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