TikTok'ta tehlikeli moda! Grip ilaçlı ölüm yemeği | Doktorlar uyardı: Sakın yemeyin

Bu şekilde pişirilmiş bir tavuğu Yemek bir seferde çok miktarda ilacı içmek anlamına geliyor. Üstelik birçok videoda insanların çiğ tavuğu ilacın içinde sadece 5 dakika kadar ısıttığı ve daha sonra hazır olduğunu düşünerek yediği görülüyor. Bu ise az pişmiş tavuk etinden kaynaklanacak besin zehirlenmesi, şiddetli kusma ve ishale sebep olacak çok tehlikeli bir başka durum.