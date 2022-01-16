İstanbul'da korku dolu anlar! Bağcılar'da çatıdaki yangında patlama oldu!
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sonrası patlamalar meydana geldi. Mahalle sakinleri sesler üzerine dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken patlama anları kameraya yansıdı.
Yangın, Yıldıztepe Mahallesi 474 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü ve tüm çatıyı alevler sardı. Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Yangını gören ve sesleri duyan bina sakinleri sokağa döküldü.
Haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye erleri yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın kısa sürede ekipler tarafından kontrol altında alındı. Yangında yaralanan olmazken, patlama anı kameraya yansıdı.
"GÜM DİYE BİR SES DUYDUM"
Mahalle sakini Serdar Özer, "Ben yan tarafta oturuyorum. Balkona çıktığımda güm diye bir ses geldi. Bende panikle üstümü giyip aşağı indim. İtfaiye hemen geldi, yetişti." dedi.
"BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES ÇIKTI"
Başka bir mahalle sakini Selahattin Turan, "Evdeydim ben sesi duydum. Bomba patlar gibi ses çıktı. Neden kaynaklı olduğunu bilmiyorum" ifadesini kullandı.
"UYUYORDUM SES DUYDUM DIŞARI ÇIKTIM"
Tolunay Sevkan ise," Yan binada uyuyordum. Bomba atarlar ya öyle bir ses duydum. İtfaiye ekipleri çağırdık sonra geldiler" dedi.
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