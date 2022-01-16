İstanbul’da korku dolu anlar! Bağcılar’da çatıdaki yangında patlama oldu!

Yangın, Yıldıztepe Mahallesi 474 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü ve tüm çatıyı alevler sardı. Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Yangını gören ve sesleri duyan bina sakinleri sokağa döküldü.