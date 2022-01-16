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Donmak üzereyken jandarma ekipleri buldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2022
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Donmak üzereyken jandarma ekipleri buldu

Bitlis kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Tilki, Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesi kırsalında devriye atan jandarma ekipleri, Kavakdibi köyü yolu kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan tilkiyi gördü.

Tilkinin yanına giden ekipler, donmak üzere olduğunu fark etti. Jandarma ekiplerince Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen tilki, tedaviye alındı.

Tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına geri bırakılacağı belirtildi.

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