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Çöp dolu bina alev alev yandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2022
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Çöp dolu bina alev alev yandı!

Son dakika haberine göre: Kocaeli’nin Darıca ilçesinde içi çöp dolu bir bina alev alev yandı. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşı sonrasında söndürüldü. Bina içerisinde araştırma yapan ekipler, içeride kimsenin bulunmadığını tespit etti. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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