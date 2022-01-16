Açıklamalar peş peşe geldi! Yüz yüze eğitime kar engeli | (17 Ocak 2022) Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte yanıtı | Son Dakika Haberleri
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini gösteriyor. Birçok il ve ilçede etkili olan kar yağışı sonrası yüz yüze eğitime zorunlu olarak ara verildi. Valilikler peş peşe duyurdu. İlk açıklama Rize Valiliğinden geldi. İşte 17 Ocak 2022 Pazartesi günü eğitme ara verilen 6 il ve birçok ilçenin tam listesi... Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERLERİ... Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime zorunlu olarak ara verildi. İlk açıklama Rize Valiliği tarafından gelirken, Bolu, Artvin valilikleri tarafından da açıklamar peşe peşe geldi. Peki 17 Ocak 2022 Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...
RİZE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Rize'de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Merkezde 25 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Ardeşen'de 25, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'nde 33, Derepazarı'nda 6, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 13, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 2, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da ise 24 köy yolu olmak üzere toplamda il genelinde 230 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Rize Özel İdaresi 65 iş makinesi ve 130 personel ile kar ile mücadelelerini bir taraftan sürdürürken, öte yandan Rize Valiliği il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.
Rizeli öğrencilere sosyal medya üzerinden 'Atmacalarım' diyerek seslenen Rize Valisi Kemal Çeber, kar tatili haberini "Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişatta belli oldu. Hemen hemen oybirliğiyle bir karara vardık ki...
Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir" ifadeleriyle duyurdu.
BOLU'DA OKULLARA KAR TATİLİ
Bolu'da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi. Dün sabah saatlerinde başlayan ve 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi.
Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ilimiz genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.
ARTVİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ocak Pazartesi Cuma günü olmak üzere Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.
TRABZON'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.
HAKKARİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır" dedi.
KASTAMONU'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ
Kastamonu'da 3 gündür il genelinde kar yağışı etkili oluyor. 546 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Kastamonu'da 17 Ocak Pazartesi günü Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi.
Küre ilçesinde de Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve Çaybükü Yayla İlköğretim Okulu haricindeki tüm okullar ile Cide ve Daday'da taşımalı eğitim veren tüm okullar tatil edildi.
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