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Son dakika: Ümraniye'de evini ateşe veren kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Son dakika: Ümraniye’de evini ateşe veren kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre İstanbul Ümraniye'de madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı. Öfkeden deliye dönen şahıs, annesi, eşi ve iki çocuğunun içinde bulunduğu evi yaktı. Ümit Gezer "Kundaklama" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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