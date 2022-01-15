7 aylık hamile eşe 4 gün boyunca işkence: Vücudunda sigara söndürdü, bıçakladı, darp etti! İfadesi isyan ettirdi

GÖZALTINA ALINDI! İFADESİ İSYAN ETTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı kadını ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kadının darba bağlı travma geçirdiği, vücudunun çeşitli yerlerinde darp, bıçak ve yanık izlerinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca kadının vücudundaki yaraların 5 gün öncesine ait olduğu bıçak izlerinin kabuk bağladığı da tespit edildi.