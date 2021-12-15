Uşak’taki kan donduran işkenceli cinayetten yeni detaylar! Katillerden itiraf geldi

YAPTIKLARI HARCAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Cinayetle ilgili geniş çaplı araştırma yapan JASAT ekipleri yaşlı adamın öldürüldüğü zaman diliminde en son görüştüğü kişileri yakın takibe aldı. Bunun üzerine ilçede yaşayan Coşkun Sicim (33) Ramazan Sicim (31) kardeşler ile Mehmet Somak'ın (28) eğlence mekanlarında bolca para harcadıklarını ve yakınları tarafından paranın kaynağı sorulduğunda ise tutarsız cevaplar verdiklerini tespit etti.

CİNAYETİ NASIL İŞLEDİKLERİNİ ANLATTILAR

Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, Coşkun, Ramazan Sicim ve Mehmet Somak'ın evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Zanlılar çapraz sorguda yaşlı adamı altınların yerini öğrenmek için önce darp ettiklerini ve daha sonra ise başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüklerini itiraf ettiler.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 si kardeş 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.