Uşak’taki kan donduran işkenceli cinayetten yeni detaylar! Katillerden itiraf geldi
Uşak'ta 15 ay önce canice işlenen cinayette yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Evinde tek yaşayan 76 yaşındaki İbrahim Kaynak, Belçika'dan Türkiye’ye kesin dönüş yapmıştı. İşkence edildikten sonra kafasına vurularak öldürülen yaşlı adamın katilleri, yaşlı adamı, para ve altınları için öldürdüklerini söyledi.
Uşak'ta 15 ay önce işlenen kan donduran cinayette yeni ayrıntılar ortaya gelmeye devam ediyor.
KORKUNÇ CİNAYETİN SIR PERDESİ ARALANDI
Sivaslı ilçesinde 2 Eylül 2020'de işlenen korkunç cinayetteki sır perdesi aralandı. Yeniasır'ın haberine göre evinde yalnız yaşanan İbrahim Kaynak'ın (76) işkence yapıldıktan ve darp edildikten sonra başından vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi yakalandı.
MAL VARLIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ
Belçika'dan gelerek Uşak'a yerleşen yaşlı adamın evinde bulundurduğu yüklü miktarda para ve altınları için öldürüldüğü ortaya çıktı.
HER YERDE EVİNDE ALTIN VE PARA OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU
Azizler köyünde 15 ay önce cinayete kurban giden İbrahim Kaynak, 27 yıl önce Belçika'dan kesin dönüş yapmıştı. Kaynak, yakınlarına yurt dışında altın biriktirdiğini ve evinde sakladığını söylüyordu. Cinayetin işlendiği gün Kaynak'ın yeğeni jandarmaya verdiği ifadesinde, amcasının her yerde evinde altın ve para olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çektiğini söyledi. Buradan yola çıkan jandarma ekipleri yaşlı adamın altın ve parası için öldürüldüğü ihtimali üzerinde durarak soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.
YAPTIKLARI HARCAMALAR DİKKAT ÇEKTİ
Cinayetle ilgili geniş çaplı araştırma yapan JASAT ekipleri yaşlı adamın öldürüldüğü zaman diliminde en son görüştüğü kişileri yakın takibe aldı. Bunun üzerine ilçede yaşayan Coşkun Sicim (33) Ramazan Sicim (31) kardeşler ile Mehmet Somak'ın (28) eğlence mekanlarında bolca para harcadıklarını ve yakınları tarafından paranın kaynağı sorulduğunda ise tutarsız cevaplar verdiklerini tespit etti.
CİNAYETİ NASIL İŞLEDİKLERİNİ ANLATTILAR
Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, Coşkun, Ramazan Sicim ve Mehmet Somak'ın evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Zanlılar çapraz sorguda yaşlı adamı altınların yerini öğrenmek için önce darp ettiklerini ve daha sonra ise başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüklerini itiraf ettiler.
TUTUKLANDILAR
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 si kardeş 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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