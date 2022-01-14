14 Ocak 2022, Cuma
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Son dakika! Maslak’ta iş insanı plazanın 10’uncu katından atlayarak canına kıydı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Son dakika! Maslak’ta iş insanı plazanın 10’uncu katından atlayarak canına kıydı

Son dakika haberine göre İstanbul’un Sarıyer ilçesinde 40 yaşındaki bir iş adamı 31 katlı plazanın 10’uncu katından atlayarak canına kıydı. İntihar sebebi henüz bilinmezken olay yerine gelen yakınları fenalaştı.

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