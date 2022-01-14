8 senelik cinayetin kilit ismi 3’üncü defa ifadesini değiştirdi: Amcamın başını yaktım

Giriş Tarihi:
14.01.2022
Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Kayseri’de 8 sene önce evinde pompalı tüfekle öldürülen 40 yaşındaki Cemal Uzun'un cinayet şüphelisi olarak geçen sene tutuklanan 38 yaşındaki kardeşi Nuri Uzun’un hakim karşısına çıktı. Davada, olay esnasında yaralanan maktulün kızı Adeviye H., 3. kez ifadesini değiştirdi. O zamanlar babasını eve giren hırsızların öldürüldüğünü dile getiren, geçen seneki ifadesinde de kavga ettiği babasının kendisini bıçakladığını, eve gelen amcasının elinde tüfek gördüğünü belirten Adeviye H., mahkemede, "Amcam 3 aydır suçsuz yere hapiste. Amcamın başını yaktım. Yalvarırım, tahliye edin" diye konuştu.