Doğum yapan anneye şok üstüne şok! Biri beyin kanaması geçirdi diğeri ortada yok

Tekrar hastaneye muayeneye götürülen bebeğin annesine doktor E.U., bebeğin prematüre doğması nedeniyle bu durumun normal olduğunu söyledi. Anne, bebeğini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin önceki hastaneden verilen epikrizlerini buradaki doktorlara gösterdi. Bebeğin yapılan muayenesinde ve incelenen raporlarında beyin kanaması geçirdiği, kuvöz virüsü kaptığı (VRE) ve böbreğinde 7 milim büyüme olduğu söylendi. Bebek, bu hastanede yoğun bakıma alındı. Annenin yaşadığı şok bununla da kalmadı. Epikrizlerden birinde "Hastanemizde 22 yaşındaki anneden G4 P2 Y 2 A2 C/S ile 26 haftalık 940 gr doğan iki canlı kız bebek" ifadesi yer alıyordu. Bunu gören doktor, anneye ikiz bebek dünyaya getirdiğini, ikinci bebeğin nerede olduğunu sordu. Bu soru üzerine şok geçiren anne, hemen avukatını arayarak her iki olayla da ilgili özel hastane ve doktorlar hakkında savcılığa "görevi kötüye kullanma", "resmi evrakta sahtecilik", "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" ve "taksirle yaralama"dan suç duyurusunda bulundu.