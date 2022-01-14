14 Ocak 2022, Cuma
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Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni dergisi “Aktüel Tarih” çıktı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni dergisi “Aktüel Tarih” çıktı!

Aktüel Tarih Dergisi'nin ilk sayısı 7 Ocak Cuma günü itibarıyla raflardaki yerini aldı. 192 sayfa dopdolu içeriği ile sadece tarih severlere değil, genel okuyucu kitlesine hitap edecek olan Aktüel Tarih, ilk sayısında tarihimizin en önemli dönemeci olan 13. Asır'ı dosya konusu yaptı.

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