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Sivas’ta banka müdüründen filmleri aratmayan soygun

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Sivas’ta banka müdüründen filmleri aratmayan soygun

Sivas’ta bir banka müdürünün müşterilerin hesaplarındaki milyonlarca lirayı hesabına geçirdiği öne sürüldü. Vurguncu banka bugün müdürü hakim karşısına çıkarıldı.

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