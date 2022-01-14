Sivas’ta banka müdüründen filmleri aratmayan soygun

Sivas'ta filmleri aratmayan bir banka soygunu meydana geldi. Sivas'taki özel bir bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T.'nin, bankada uzun süreli dolar mevduat olan beş müşterinin hesaplarındaki 2.5 milyon doları çektiği iddia edildi. HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI İddia üzerine geçtiğimiz günlerde banka müfettişlerinin yaptığı inceleme sonrası B.T. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. B.T. geçtiğimiz gün polis tarafından gözaltına alındı. B.T. polis ifadesinde suçlamaları kabul etmese de bugün hakim karşısına çıkartıldı. OLAY ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR Olay müşterilerin hesaplarındaki paraların azalmasını fark etmesi ile ortaya çıktı. B.T. nin geçtiğimiz aylarda eşinden boşandığı ileri sürüldü. B.T'nin zimmetine geçirdiği paraları kaçırmak için anlaşmalı boşanma yaptığı ileri sürüldü. Polis ekipleri olayı çok yönlü olarak araştırıyor. GEÇEN SENE DE... Sivas'ta geçtiğimiz yılda kentteki bir banka şubesinde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi Mustafa Ç., sahte imza kullanarak müşterilerin banka hesabında bulunan 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirmişti. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN