Kars’ta oyun oynarken kaynar süt kovasına düşen minik Aysima’dan haber var

"KİMSE BÖYLE ACI ÇEKMESİN"

Korktuklarını ve kızının yoğun bakımdan çıkmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan anne Öğütlü, şöyle konuştu:

"Her gün ağlayarak yoğun bakımdan kızımın çıkmasını bekledim. Anne ve babalar çok dikkatli olsun, bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Kimse böyle acı çekmesin. Biz yoğun bakımdaki süreçte çok üzüldük ve acı çektik. Kızım yoğun bakımdan normal servise çıkarılınca çok ferahladım. Allah'a şükür kızım kurtuldu."

Erzurum Şehir Hastanesi ve yanık tedavi merkezi imkan ve hizmetlerinin çok güzel olduğunu aktaran Öğütlü, doktor ve personele de teşekkür etti.