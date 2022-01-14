Kars’ta oyun oynarken kaynar süt kovasına düşen minik Aysima’dan haber var
Kars'ta 2 yaşındaki Aysima kardeşi ile birlikte oynarken içi kaynar süt dolu kovaya düştü. Talihsiz olay sonucu vücudunda 3. derece yanık oluşan küçük kız, Erzurum Şehir Hastanesindeki 15 günlük yoğun bakım servisindeki tedavinin ardından uyandı.
VÜCUDUNUN BÜYÜK BİR KISMI YANDI
Vücudunun büyük bölümünde derin yanıklar oluşan minik Aysima, yakınları tarafından Horasan'daki devlet hastanesine kaldırıldı.
AMBULANS HELİKOPTERLE ALINDI
Buradaki müdahale sonrası hayati tehlikesi bulunan mink Aysima için Erzurum'dan havalanan ambulans helikopter küçük kızı Erzurum Şehir Hastanesine getirdi.
15 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİ
Doktorların müdahalesi sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Öğütlü'nün, yoğun bakımda 15 gün süren yaşam mücadelesi sonrası hayati fonksiyonları normale döndü.
Günler sonra gözlerini açan Öğütlü, Yanık Tedavi Merkezi servisine alındı.
"KİMSE BÖYLE ACI ÇEKMESİN"
Korktuklarını ve kızının yoğun bakımdan çıkmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan anne Öğütlü, şöyle konuştu:
"Her gün ağlayarak yoğun bakımdan kızımın çıkmasını bekledim. Anne ve babalar çok dikkatli olsun, bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Kimse böyle acı çekmesin. Biz yoğun bakımdaki süreçte çok üzüldük ve acı çektik. Kızım yoğun bakımdan normal servise çıkarılınca çok ferahladım. Allah'a şükür kızım kurtuldu."
Erzurum Şehir Hastanesi ve yanık tedavi merkezi imkan ve hizmetlerinin çok güzel olduğunu aktaran Öğütlü, doktor ve personele de teşekkür etti.
"SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"
Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 3. derece derin yanıkları bulunan Öğütlü'yü yakından takip ettiklerini, medikal tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Hastamız yoğun bakımdan çıktı, ileride cerrahi müdahale gerekebilir. Enfeksiyon değerleri yüksek olduğu için Öğütlü'nün sağlık durumu ciddiyetini koruyor." dedi.
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