Cuma namazı nasıl kılınır? Müslümanların yerine getirmesi gereken en önemli sorumluluklardan bii de Cuma namazını eda etmektir. Cuma namazı ile ilgili Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazına nasıl niyet edilir? Cuma namazı farz mı? İşte merak edilenler...

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Cuma namazı kaç rekat' sorusuna verdiği cevap şöyle;

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).