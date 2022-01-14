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Samsun’da sokak ortasında silahlı kavga: Yaralı var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Samsun’da sokak ortasında silahlı kavga: Yaralı var

Samsun’un Terme ilçesinde 2 kişi çıkan silahlı kavga sonucunda taraflardan biri bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Emniyet güçleri, olay yerini abluka altına alarak incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgilere gören olay, Samsun'un Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde saat 01.00 sularında yaşandı.

KURŞUNLAR BACAKLARINA İSABET ETTİ

İsmail Y. ve Ali B. arasında henüz bilinmeyen sebepten yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Y. yanında bulunan silahı ateşledi.

GÖZALTINA ALINDI

Kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan Ali B. olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, bölgeyi abluka altına alarak olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. İncelemeler sonucunda kurşunların bölgede bulunan taksi durağına ve çevredeki araçlara da isabet ettiği tespit edildi.

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