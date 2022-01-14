Samsun’da sokak ortasında silahlı kavga: Yaralı var

GÖZALTINA ALINDI

Kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan Ali B. olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, bölgeyi abluka altına alarak olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. İncelemeler sonucunda kurşunların bölgede bulunan taksi durağına ve çevredeki araçlara da isabet ettiği tespit edildi.