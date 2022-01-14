Diyanet 14 Ocak Cuma hutbesi konusu: "Kelime-i Şehadet, İmanın Özü" Kelime-i Şehadet anlamı nedir?
14 Ocak Cuma hutbesi yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Kelime-i Şehadet, İmanın Özü" olarak belirlendi. Hz. Muhammed'in hadisleriyle desteklenen Cuma hutbesinin tam metnine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Kelime-i Şehadet nasıl getirilir? Kelime-i Şehadet anlamı nedir? İşte 14 Ocak Cuma hutbesi ve Kelime-i Şehadet hakkında merak edilen soruların yanıtı...
Cuma hutbesi konusu belli oldu. 14 Ocak tarihli Cuma hutbesinin yayınlanmasının ardından hutbe konusu merak edilmeye başlandı. İslam'ın 5 şartı arasında yer alan "Şehâdet etmek" bu haftaki Cuma hutbesinde ele alındı. Kelime-i Şehadet'in ilk kısmında Allah'tan başka ilah olmadığına, ikinci kısmında ise Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna tanıklık edilir. Peki, Kelime-i Şehadet nasıl getirilir? Kelime-i Şehadet anlamı nedir? İşte 14 Ocak Cuma hutbesi...
14 OCAK CUMA HUTBESİ
"KELİME-İ ŞEHÂDET: İMANIN ÖZÜ"
Muhterem Müslümanlar!
Bir gün Allah Resûlü (s.a.s), Muâz b. Cebel ile birlikte yolculuk ediyordu. Peygamberimiz, "Ey Muâz!" diye seslendi. Muâz b. Cebel (r.a), "Buyur yâ Resûlallah! Emrine amadeyim!" dedi. Peygamberimiz ile Muâz arasındaki bu karşılıklı konuşma üç defa tekrar etti ve ardından Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: "Kim, kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar."
Aziz Müminler!
Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in buyurduğu bu yüce söz, insanı kulluk şerefine erdiren kelime-i şehâdettir. Kelime-i şehâdet;
اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed, O'nun kulu ve Resûlüdür" demektir. Kim bu tevhid beyanını dili ile ikrar ve kalbi ile tasdik ederse iman halkasına dâhil olup mümin olur. Din-i Mübin-i İslam'a gönül verip Müslüman olur. Dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olur.
Kıymetli Müslümanlar!
Bizler, اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ikrarıyla Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmediğimizi, sadece O'na kulluk edeceğimizi ve O'ndan başkasına asla boyun eğmeyeceğimizi beyan ederiz. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diyerek de alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ve tasdik ederiz.
Değerli Müminler!
Kelime-i şehâdet, imanın özü ve İslam'ın ilk şartıdır. Allah ile aramızda bir sözleşmedir. Rabbimizin rızasına talip olacağımıza ve Kur'an'ın yolundan ayrılmayacağımıza dair sözümüzdür.
Kelime-i şehâdet, Peygamberimizle aramızda ahittir. Bu ahitle bizler, Peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmanın, imanımızın bir gereği olduğunu beyan ederiz. Allah'ın rızasına kavuşmanın Resûlüne itaatten geçtiğini bir kez daha ifade etmiş oluruz.
Kelime-i şehâdet aynı zamanda bir duruştur. Öyle bir duruş ki hayatının her alanına İslam'ı aktarmayı ilke edinen... Hak davasından ve hakikat yolundan ayrılmamayı ilan eden... İslam'ın yüce değerlerinden hiçbir zaman ödün vermemeyi taahhüt eden Müslüman duruşu...
Aziz Müslümanlar!
Kelime-i şehâdet, üstün bir amel, faziletli bir zikir, muazzam bir duadır. Ümmet-i Muhammed olarak bizler kelime-i şehadetle âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olur, selamete ereriz. Şeytanın ve nefsin esaretinden kurtulup gerçek özgürlüğün tadına varırız. Her türlü kötülükten, bela ve musibetten emin oluruz. Kabirde azaptan, mahşerde cezadan bu tevhid beyanıyla kurtuluruz. Cennetin kapıları bu sözle açılır. Cemâlullah'la ancak bu sözle müşerref olunur.
Hutbemi Cenâb-ı Hakkın bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum. "Rabbimiz! Doğrusu biz 'Rabbinize inanın!' diyerek, imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve iyilerle birlikte canımızı al."
Kıymetli Kardeşlerim!
Bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Son günlerde dünya genelinde ve ülkemizde koronavirüsün yeni ve daha hızlı bulaşan türlerinin yaygınlaştığı hepimizin malumudur. Dolayısıyla salgın tedbirlerine daha özenli bir şekilde riayet edelim. Hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbiri elden bırakmayalım.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? Ek zam ve maaş zammı farkları için flaş açıklama
- BMW'nin değişim yok artık dedirtti! Eski halinden eser kalmadı | Resmen fabrika ayarlarına geri döndü
- En güzel anlamlı Cuma mesajları 14 Ocak! Resimli yazılı sözlü Cuma mesajları! Kısa uzun Cuma sözleri…
- ÖTV matrahı değişikliği sonrası sıfır araç fiyatları! İndirimli otomobil fiyatları ne kadar? Fiat, Renault, Toyota araba fiyatları…
- Diyanet 14 Ocak Cuma hutbesi konusu: "Kelime-i Şehadet, İmanın Özü" Kelime-i Şehadet anlamı nedir?
- Snapchat son dakika: Snapchat çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? 14 Ocak Snapchat sorun ne zaman çözülür, düzelir?
- Kurayla 10 bin işçi alınacak! Sağlık Bakanlığı sınavsız personel alımı son dakika! Temizlik, güvenlik ve koruma...
- Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB SON DAKİKA HABERLER...
- Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur zamlı maaşları ne zaman yatar? İşte ödeme tarihleri...
- İlave tediye ödeme tarihleri 2022 açıklandı mı? İlave tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
- Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
- 30.000, 40.000 ve 60.000 TL'ye kadar düşüş! ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar güncellendi! Kalem kalem hesaplandı...