Diyanet 14 Ocak Cuma hutbesi konusu: "Kelime-i Şehadet, İmanın Özü" Kelime-i Şehadet anlamı nedir?

Değerli Müminler!

Kelime-i şehâdet, imanın özü ve İslam'ın ilk şartıdır. Allah ile aramızda bir sözleşmedir. Rabbimizin rızasına talip olacağımıza ve Kur'an'ın yolundan ayrılmayacağımıza dair sözümüzdür.

Kelime-i şehâdet, Peygamberimizle aramızda ahittir. Bu ahitle bizler, Peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmanın, imanımızın bir gereği olduğunu beyan ederiz. Allah'ın rızasına kavuşmanın Resûlüne itaatten geçtiğini bir kez daha ifade etmiş oluruz.

Kelime-i şehâdet aynı zamanda bir duruştur. Öyle bir duruş ki hayatının her alanına İslam'ı aktarmayı ilke edinen... Hak davasından ve hakikat yolundan ayrılmamayı ilan eden... İslam'ın yüce değerlerinden hiçbir zaman ödün vermemeyi taahhüt eden Müslüman duruşu...