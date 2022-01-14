Beyin kanaması geçiren Arzu Yiğit’in organları 3 kişinin hayatını kurtardı: Annem umut olmak isterdi

"ORGAN BAĞIŞI İLE BİRİNE UMUT OLMAK ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY"

Arzu Yiğit'in kız kardeşi Derya Yiğit ise "O hastalar her nefes aldığında ablama 'Allah razı olsun' diyecek ve ablam da rahat olacak. İnsan üzüntüyle düşünemiyor ama organ bağışı ile birine umut olmak çok önemli bir şey" diye konuştu.