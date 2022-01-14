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Beyin kanaması geçiren Arzu Yiğit’in organları 3 kişinin hayatını kurtardı: Annem umut olmak isterdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Beyin kanaması geçiren Arzu Yiğit’in organları 3 kişinin hayatını kurtardı: Annem umut olmak isterdi

Beyin kanaması geçiren 45 yaşındaki Arzu Yiğit’in bağışlanan organları 3 kişinin hayatını kurtardı. Yiğit’in kızı Çiğdem Avcı, başta organ bağışına karşı çıktıklarını fakat sonra annesinin de insanlara umut olmayı isteyeceğini düşünerek bağış yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ikamet eden Arzu Yiğit, 29 Aralık tarihinde rahatsızlanarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Yiğit, entübe edildi. Fakat önceki gece beyin ölümü gerçekleşti.

3 HASTANIN HAYATINI KURTARDI

Ailesi, doktorların da önerisiyle organlarını bağışlama kararı aldı. 45 yaşındaki Yiğit'in kalbi Ankara Şehir Hastanesinde, böbrekleri İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde, karaciğeri ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı bekleyen 3 hastaya nakil için ulaştırıldı.

"ANNENİZ NE YAPMAK İSTERDİ?"

Annesinin başka bir bedende yaşadığını söyleyen Çiğdem Avcı, "Biz aslında önce geri durduk, organlarını vermek istemedik. Hatta ben 'Organları' denince fenalaşmışım. Ondan sonra büyüklerimiz dediler ki, 'Anneniz ne isterdi? Kendinizi onun yerine koyun da düşünün. Anneniz ne yapmak isterdi?' Benim annem organlarını vermek isterdi.

"ANNEM ŞİMDİ RAHAT UYUSUN"

Umut olmak isterdi. Doğru olanı odur diye düşündük ve organlarını bağışladık. Annem şimdi rahat uyusun. Onun canı başka bir bedende. Belki biz görmüyoruz ama en azından annem yaşıyor. Kalbi başkasında atıyor. Böbreği başkasında çalışıyor" dedi.

"ORGAN BAĞIŞI İLE BİRİNE UMUT OLMAK ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY"

Arzu Yiğit'in kız kardeşi Derya Yiğit ise "O hastalar her nefes aldığında ablama 'Allah razı olsun' diyecek ve ablam da rahat olacak. İnsan üzüntüyle düşünemiyor ama organ bağışı ile birine umut olmak çok önemli bir şey" diye konuştu.

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