3 günde tanışıp evlenince kabusu yaşadı! Binlerce lirası uçtu gitti
Hayrete düşüren olay 2019’da Adana’da yaşandı. Komşusunun aracı olduğu K.K. ile 3 günde dini nikahla evlenen Feyyaz Kılıç, K.K.’nin kendisini dolandırdığını iddia etti. Kılıç, daha evliliğin 10’uncu gününde K.K.’nin, 18 bin TL’lik altınlarla beraber ailesine gittiğini öne sürdü. K.K. ile evlenmek için 22 bin TL süt parası, 10 bin TL’de kıyafet parası ödediğini belirten talihsiz adam, 50 bin TL’lik zararı olduğunu söyledi. İşte tuhaf olayın dikkat çeken detayları…
Olay, 2019'da Adana'da yaşandı. Ankara'da yaşamını sürdüren Feyyaz Kılıç, memleketi olan Adana'ya döndü. Burada komşusunun önerisiyle K.K. adlı kadınla tanışan Kılıç, 3 günde K.K. ile dini nikah kıydı.
'ALTINLARI KAYBETTİM'
Kılıç, evliliğinin 3'üncü gününde resmi nikah işlemlerini başlatmak ve ikametgahını Adana'ya aldırmak için eşiyle kaymakamlığa gitti. Akşam eve dönünce eşi Kılıç'a altınları kaybettiğini söyledi. Ertesi gün altınları aramak için yeniden kaymakamlığa giden çift, K.K'nin çeşitli bahaneleriyle yine evine döndü.
50 BİN TL ZARAR
Kılıç, eve döndüğünde iddiaya göre kayınpederi ve kayınbiraderleri evine gelerek kendisini darp edip, eşi K.K.'yi de alıp gittiler. Bir daha eşini göremediğini ifade eden Kılıç, toplam zararının ise 50 bin lira olduğunu söyledi.
"CUMHURBAŞKANI'NA YAZDIM"
Yaşadıklarını anlatan Feyyaz kılıç, "Biz Ankara'da ikamet ederken Adana'ya gittik. Bir komşumuz beni biriyle tanıştırdı. Kadının ismi K.K.'ydi. Kızla görüştük, ailesiyle sohbet ettik. 3 günde evlendik, 110 günlük bir evliliğimiz oldu. Ben ve eşim kaymakama gittik adresimi Adana'ya aldırmak için resmi nikah işlemleri için. Sonra akşam eşimin teyzesine gittik. 18 bin lira değerindeki altınlarımız eşimin üzerindeydi. Gece 11 gibi eve döndüğümüzde eşim altınları kaymakamlığın önünde kaybettiğini söyledi. Ertesi gün kaymakamlığa gittiğimizde eşim yok kolum ağrıyor, yok ayağım ağrıyor diyerek beni geri eve götürdü. Akşam ailesi geldi beni darp ettiler. Sonra ben tekrar Ankara'ya döndüm. 3 ay sonra tekrar Adana'ya gittim. Kayınpederimi arayıp ben eşimi istiyorum dedim. Beni bir yere çağırdılar. Beni orada arabaya bindirip bir çiftliğe götürdüler. Burada beni silahla yaraladı. Ben de bununla ilgili şikayetçi ve davacı oldum. Ben Ankara'dayken savcı dosyama takipsizlik vermiş. Muhtar da bana haber vermeden imzalayıp göndermiş dosyamı geri savcılığa dolayısıyla savcı dosyamı kapatmış. Bu durumdan 3 ay sonra haberim oldu. Toplam 50 bin lira zararım var. 10 bin lira kıyafet aldım, 18 bin lira altın aldım 22 bin lira da süt parası verdim. Ben Cumhurbaşkanı'na yazdım. Bana sahip çıkılmasını istiyorum" dedi.
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