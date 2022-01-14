Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir?

Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin çünkü bu dönemlerde yaşanabilecek veri kaybı oldukça olağan görülüyor.

Yeni bir şey almayı, alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bunu 6 Şubat'tan sonra yapmanız önerilir. Yatırım yapmak için retronun doğru zaman olmadığını söyleyen astrologlara göre, doğru zaman retro bitimi ve etkilerinin geride kaldığı zaman zarfı olacaktır.