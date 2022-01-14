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Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir?

Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir? Merkür retrosu burçlar etkisi nedir? Astroloji tutkunları gökyüzünde meydana gelen olayları yakından takip ediyor. Yılın ilk Merkür retrosunda burçları etkileyecek birçok faktör bulunuyor. 2022 Merkür retrosu takvimine göre ilk Retro 6 Şubat’a kadar sürecek. Peki, Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir?

Merkür retrosu nedir? Merkür retrosu etkileri nelerdir? Gökyüzünde meydana gelen olayları astroloji tutkunları yakından takip ederken, yılın ilk retrosunun etkileri de görülmeye başlandı. Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte, astroloji severler gelişmeyi yakından takip ediyor. Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil ediyor.

MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

Merkür retrosu adından da anlaşılacağı gibi gerilemelerin yaşanacağına işarettir. Merkür retrosunda, teknolojik araçlarda meydana gelen arızalar, ikili ilişkilerde yaşanacak yeni adımlar ya da eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur.

Retroda, planlanan seyahatler ve alınacak yeni kararlar konusunda da dikkatli olunması önerilir.

2022 yılında gerçekleşecek retroların etkileri araştırılmaya devam ediyor. Bu yıl içinde 4 defa gerçekleşecek Merkür Retrosunun tarihleri şöyle:

15 Ocak Merkür Retrosu
11 Mayıs Merkür Retrosu


10 Eylül Merkür Retrosu
30 Aralık Merkür Retrosu

MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bu dönemde, yeni bir işe başlamamaya ve yeni gelen teklifleri ve projeleri 6 Şubat'tan sonraya ertemeye gayret edin. Teklif retrodan önce geldiği takdirde, değerlendirebilirsiniz.

Sınav kağıtlarınızı ve eğitimlerinizi dikkatlice gözden geçirin. Optik kaydırma, not kaybetme gibi olumsuz olaylara karşı tedbirli olmanızda yarar var.
Gayrimenkul alım-satım işlerinizi bir süre erteyebilir ya da retrodan önce tamamlayabilirsiniz.

Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin çünkü bu dönemlerde yaşanabilecek veri kaybı oldukça olağan görülüyor.

Yeni bir şey almayı, alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bunu 6 Şubat'tan sonra yapmanız önerilir. Yatırım yapmak için retronun doğru zaman olmadığını söyleyen astrologlara göre, doğru zaman retro bitimi ve etkilerinin geride kaldığı zaman zarfı olacaktır.

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