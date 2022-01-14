28 ilde tefecilere ’Kene’ operasyonu: 120 şüpheli gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız av tüfeği, MP5 otomatik silah, 4 ruhsatsız tabanca, birer kılıç ve bıçak, 132 tabanca ve tüfek fişeği, 195 çek ve senet, 5 tapu belgesi, 12 noter vekaletnamesi ile çok sayıda alacak verecek notlarının bulunduğu belge, başka kişilere ait 177 kredi kartı, 22 pos cihazı ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 98 bin 295 lira, gümrük kaçağı 490 parfüm, 620 paket sigara, 774 puro, 85 elektronik sigara kiti, 10 bin 752 makaron ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.