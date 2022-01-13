Rize’de ‘insanlık ölmüş’ dedirten olay! Yavru kedileri makine yağı varilinde ölüme terk ettiler

Veteriner Bahar Banko Ayaz yaptığı açıklamada "Kedilerimizin durumları çok ağırdı, temizlik aşaması biraz zor geçti. 1 tanesini maalesef kaybettik ama diğer 2'sinin durumu şuan gayet iyi. Tedavileri henüz devam ediyor, 1 haftalık bir tedavi süreçleri olacak. Bulundukları yerde kedilerin anneleri var. Doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için buradaki tedavilerinin ardından yeniden oraya bırakacağız" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN