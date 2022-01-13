Rize’de ‘insanlık ölmüş’ dedirten olay! Yavru kedileri makine yağı varilinde ölüme terk ettiler
Rize’de insanlık dışı olay! Geri dönüşüme yollanacak makine yağı varilinde ölüme bırakılan üç kediden biri öldü, ikisi de Pazar Belediyesi ekipleri tarafından tedaviye alındı.
İçerisinde geri dönüşüme yollanacak makine yağı bulunan varilin içerisinden gelen yavru kedi seslerini duyanlar hemen Pazar Belediyesi ekiplerine ihbar etti.
Gelen ekipler varilin içerisine atılmış olan üç kediden birinin öldüğünü tespit ederek diğer 2 kediyi belediye bünyesinde hizmet veren rehabilitasyon merkezine getirdi.
"KEDİLERİMİZİN DURUMLARI ÇOK AĞIRDI"
Burada tedavi altına alınan 2 yavru kedi aynı zamanda üzerlerine yapışan yanmış yağdan arındırıldı.
Veteriner Bahar Banko Ayaz yaptığı açıklamada "Kedilerimizin durumları çok ağırdı, temizlik aşaması biraz zor geçti. 1 tanesini maalesef kaybettik ama diğer 2'sinin durumu şuan gayet iyi. Tedavileri henüz devam ediyor, 1 haftalık bir tedavi süreçleri olacak. Bulundukları yerde kedilerin anneleri var. Doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için buradaki tedavilerinin ardından yeniden oraya bırakacağız" ifadelerini kullandı.
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