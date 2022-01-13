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Otobüse binemeyince yangın tüpünü çaldı! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Otobüse binemeyince yangın tüpünü çaldı! O anlar kamerada

Levent'te, İETT otobüsüne binerken İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz olan yolcu ile kartına yükleme yapmasını isteyen şoför arasından tartışma çıktı. Şoför kabininin kapısına zarar veren kişi, otobüsünün yangın tüpünü çalıp kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Beykoz - Mecidiyeköy arasında çalışan 121A hatlı İETT otobüsünde meydana geldi. İddialara göre, Levent Durağı'nda otobüse binmek isteyen kişinin İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı.

Şoförün kartına yükleme yapmasını istediği kişi, şoför kabini kapısına zarar verip, indi. Ardından tekrar gelerek otobüsün kapısının yanında duran yangın tüpünü çalıp, kaçtı. Yaşanan o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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