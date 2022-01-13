Eğitime kar engeli! Valilikler üst üste duyuruyor! Son dakika kar tatili haberleri...
Türkiye genelinin soğuk havanın etkisine girmesinin ardından yurttan kar tatili haberleri de gelmeye devam ediyor. Valilikler üst üste yazılı açıklama yaparak okulların bir günlük süreyle tatil edildiğini duyurdu. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? Son dakika kar tatili haberleri detayları...
Türkiye'de kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasının ardından bazı illerde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
KARS'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
BİR TATİL HABERİ DE KONYA'DAN
Konya'da, kar yağışı nedeniyle 10 ilçe ile Meram'ın bazı mahallelerinde yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının izinli sayılacağı açıklandı.
Kentte salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Bozkır, Hüyük, Sarayönü, Ahırlı, Çumra ve Seydişehir ilçeleri ile Meram ilçesinin eskiden köy ve belde statüsünde olan bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği duyuruldu. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.
VAN'DA TATİL HABERİ GELDİ
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.
Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle perşembe günü ilk ve orta dereceli bütün okulların tatil edildiği belirtildi.
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