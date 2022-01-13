Bingöl’de köpek sürüsü saldırısı! Komşuları imdadına yetişti

"SALDIRILARIN OLACAĞI KESİNDİ BENİ BULDU"

Hayatında ilk defa bir köpek saldırısıyla karşı karşıya kaldığını belirten Çatkın, "Bir haftadır sürü halinde geziyorlar. Bu saldırıların olacağı kesindi ve bu da beni buldu. Ne olduğunu anlamadım, yolda yürürken toplu halde saldırmaya başladılar ve bacaklarımdan yaralandım. Komşuların yardımı olmasa sonunu düşünmek bile istemiyorum. Ben bu ısırıklarla kurtuldum ama çoluk çocuk için daha büyük tehlike. Benim canım yandı başka canlar yanmasın. Bir an önce sokak köpekleri ile ilgili çözüm bulunmasını istiyoruz'' diye konuştu.