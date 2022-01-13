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Son dakika: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

Son dakika haberine göre Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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