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Son dakika: Kars’ta uçak seferlerine sis engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Son dakika: Kars’ta uçak seferlerine sis engeli

Son dakika haberine göre Kars’ta etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul ve Ankara’dan Kars’a gelmesi planlanan Türk Hava Yollarının uçuşu karşılıklı olarak iptal edildi.

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