Yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı: 6 yaralı
Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce dubalama çalışması yapan işçiler daha sonra bakım aracı olan kamyonete çarptı. Kazada otomobil ile kamyonet arasına sıkışan 5 işçi ile 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Metro istasyonunun elektrik bakımı için Mudanya Bulvarı'nın sol şeridine vinç kuran işçiler, olası bir kaza ihtimaline karşı yola dubalar yerleştirmeye başladı. Bu sırada kent merkezine giden İsmail İlhan (28) idaresindeki 16 VZ 402 plakalı otomobil, iddiaya göre, başka bir aracın sıkıştırmasıyla manevra yaparak sol şeride geçti.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, önce işçilere daha sonra park halindeki 16 SLV 83 plakalı bakım aracı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 işçi bariyerlere fırlarken, 2 işçi ise kamyonetle otomobil arasına sıkıştı. Kazada işçilerden Enes Saki, Abdullah Öncü, Muhammet Furkan Şen, Muhammet Hüseyin Aman, Muhammet Yakar ile otomobildeki Mustafa Köprübaşı yaralandı.
İŞÇİLERİ KURTARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki araç arasında sıkışan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 15 dakikalık çalışması ile kurtarılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başka bir kaza ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, Mudanya Bulvarı Bursa istikametinde trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizlik çalışmasının ardından trafik, normale döndü. Gözaltına alınan sürücü İsmail İlhan'ın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Az önce deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...
- Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Çanakkale, Ankara, Denizli, Edirne Valilik açıklamaları...
- 2022 MEB bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? İOKBS sınav tarihi açıklandı mı? İşte takvim...
- Çanakkale ve Konya'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Çanakkale'de okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Tekirdağ'da yarın okullar tatil olacak mı? 12 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamaları...
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? AÖF 2021-2022 geçme notu kaç?
- Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan son dakika açıkladı...
- POMEM sonuçları ne zaman belli olur? 2022 / 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?
- 2022 yılı ödemeleri netleşti! En düşük 12 bin 454 lira ödeme yapılacak! Yeni yıl zammı sonrasında artış...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
- Denizli'de yarın okullar kar tatili mi? 12 Ocak Çarşamba Denizli'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Masumlar Apartmanı neden yok, yayınlanmıyor? TRT 1 ile Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? 11 Ocak Salı TRT 1 yayın akışı...