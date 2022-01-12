Koronavirüse bağlı pıhtı sanıldı: Doktorlar bile şaşırdı! Literatüre girecek

"SİNSİCE İLERLEYİP ANİ ÖLÜMLERE YOL AÇABİLİYOR"



Geçmeyen nefes darlığı ya da göğüs ağrısı şikayetlerinde mutlaka bu konuda uzman doktorlara müracaat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldızeli, "Kovid'e bağlı olsa da olmasa da, başka hastalıkların da çıkabileceği unutulmamalı" dedi. Batur'un Kovid geçirmiş olmasının, şans eseri teşhis almasını hızlandırdığına da işaret eden Prof. Dr. Yıldızeli, çok nadir görülen ve genellikle sinsice ilerleyen pulmoner arter sarkomunun ani ölümlere de yol açabildiğini söyleyerek şu bilgileri verdi: "Bu hastalık ilerledikçe sağ kalp yetmezliği yapacak ve hasta bize bir gün, aniden bayılma ile gelecekti. Biz o zaman da yine araştırma yapacaktık ve yine bu hastalığı bulacaktık. Ama o dönemde hasta aniden vefat edebilirdi, böyle bir riski var. Akciğer damarı tümörü çok nadir görülüyor. Dünyada da 200'den fazla vaka yok. Bu nedenle bu hastalığın en büyük problemi, doğru tanı konması. Bu da ancak ameliyatla mümkün oluyor. Tanı konulduktan sonra endarterektomi adını verdiğimiz ameliyatla hastaların sağ kalımı artıyor, ameliyattan sonra kemoterapi alıyorlar. Tabii ki hastaların uzun dönem takipleri de çok önemli."

"LİTERATÜRE GİRECEK"



Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Koray Ak ise "Tümörün hem damarı tutması, hem de kapaktan kaynaklanması nedeniyle tümörü çıkardıktan sonra tabii kalp kapağına bir müdahale yapmak gerekiyordu. Ozaki yöntemi adı verilen bir prosedürle hastanın kendi kalp zarından bir kapak yapma yöntemini seçtik. Biz normalde bu yöntemi, kalp ameliyatı yaptığımız hastalarda, çocukluk dönemi kalp hastalarının cerrahisinde de kullanıyoruz. Ama aort kapak için uygulanır Ozaki prosedürü. Bu hastamızda 'pulmoner kapak için' Ozaki yöntemini kullandık. Zannediyorum dünya literatüründe de çok nadiren yapılan bir işlem. Ama hem akciğer damarlarında tümör olması ve ona müdahale edilirken eşzamanlı olarak Ozaki ameliyatı, bir ilk. Bu başarıyı dünya literatürüne kazandırmak için de makale haline dönüştürüyoruz. 7-8 saat süren oldukça uzun ve zor bir ameliyat oldu" dedi.

"GÖĞÜS AĞRISI İLE GELDİK, NELER NELER ÇEKTİK"



Ameliyatın ardından birkaç hafta önce taburcu olan ve onkoloji tedavisine yönlendirilen Raşit Batur ise "Bir göğüs ağrısı ile geldim, altından neler çıktı diyerek yaşadıklarını şöyle özetledi: "Kovid geçirdim 19 Mayıs'ta. Göğüs ağrım devam etti. Sonra zatürre'ye döndü. Zatürrenin sonunda gene göğüs ağrım devam etti. Samsun'daki doktorum Bedrettin (Yıldızeli) Bey ile iletişime geçerek KTEPH (Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon, akciğer damarlarının tıkanmasına bağlı olarak gelişen akciğer tansiyonu) teşhisi koydu. KTEPH teşhisinden sonra direkt İstanbul'a randevu alıp geldim. Nefes darlığım, yürüyememe zorluğum da vardı. Zaten Kovid'e bağladık hep. Ben çok şaşırdım, yani bir göğüs ağrısı ile geldik, neler neler çektik. Akciğer damarlarım yüzde 90 tıkalıymış. 'seni acilen ameliyata almamız lazım pıhtı atarsa ölüm tehlikesi var' dediler direkt. Başta kuvvetli bir kan sulandırıcı verip tedaviyi öyle yapacaklardı Samsun'da. Allahtan Bedrettin Hoca ile irtibata geçtiler ve hemen ameliyat edildim. Şimdi kemoterapi ve ışın tedavisine başlayacağız." diye konuştu.