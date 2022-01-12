Meteoroloji açıkladı: Hazırlıksız yakalanmayın! İstanbul ve birçok ile kar uyarısı! Sıcaklıklar eksilere düşüyor | 12 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.