Özel hastanede Covid testi ücretli mi? Özel hastanede korona test ücreti ne kadar, kaç saatte çıkıyor?
Özel hastanede Covid testi ücretli mi? Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarında artış görülmesinin ardından korona testleri hakkında araştırmalar başladı. Özel hastamelerde test yaptırmak isteyen vatandaşlar, testlerin ücretli olup olmadığını araştırıyor. Peki, özel hastanede Covid testi ücretli mi? Özel hastanede korona test ücreti ne kadar, kaç saatte çıkıyor? İşte cevaplar...
Özel hastanede Covid testi ücretli mi? Omicron varyantı kaynaklı vakalarda artış görüldü. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı sağlık kuruluşlarında yapılan koronavirüs testi yani PCR testi örnek alındıktan sonra onaylı laboratuvarlarda sonuçlandırılıyor. Vakalarda artış görülmesinin arından korona testi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, özel hastanede Covid testi ücretli mi? Özel hastanede korona test ücreti ne kadar, kaç saatte çıkıyor? İşte haberin detayları...
ÖZEL HASTANELERDE COVİD TESTİ ÜCRETLİ Mİ?
Covid-19 yani PCR testi özel hastanelerde ücretlidir. Özel hastanelere göre ücretler değişiklik göstermektedir. Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı.
KORONAV TESTİ KAÇ SAATTE ÇIKIYOR?
PCR Test sonuçları İstanbul'da yer alan hastanelerimizde en geç 12 saatte, İstanbul dışında yer alan hastanelerimizde ise yaklaşık 24 saatte teslim edilmektedir.
OMİCRON, AŞISIZLAR VE AŞISIZ EK HASTALIĞI OLANLARDA DELTA GİBİ ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR
Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Akelma, AA muhabirine, 17 Aralık 2020'de Kovid-19 ile mücadele ederken testinin pozitif çıktığını, durumunun ağırlaşması üzerine görev yaptığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını söyledi.
Yoğun bakım servisinde 15 gün kaldığını, zor bir dönem geçirdiğini anlatan Akelma, hastalandıktan sonra Kovid-19 hastalarının neler çektiğini yaşayarak hissettiğini belirtti.
"O dönemde hastaların yaşadıklarını kısmen hekim hastalık bilgisi yaklaşımıyla anlıyorduk ancak hasta olduğumda hastaların aslında ne hissettiğini daha yakından gördüm. Empati duygularım daha çok arttı. Solunum sıkıntısı çektiklerinde neler yaşadıklarını çok iyi anlar oldum." ifadelerini kullanan Akelma, tedavisinin ardından görevinin başına döndüğünü söyledi.
SON 1 YILDA YAKLAŞIK 2 BİN 500 HASTA
Geçen yıl ağustos ayında Delta varyantının pikini yaşadıklarını ifade eden Akelma, sağlık çalışanları olarak yılmadan salgınla mücadeleye devam ettiklerini kaydetti.
Doç. Dr. Akelma, son bir yıl içerisinde yaklaşık 2 bin 500 Kovid-19 hastasının hastanede tedavi gördüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Bunların büyük bir çoğunluğu yoğun bakıma geldi. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sini kaybettik. Yoğun bakım mücadelesinde birebir hastalarla muhatap olduk. Hastaların her durumunu görebildik, acılarını hissedebildik. Salgında 2 yılı geride bıraktık ve hastalığı daha iyi tanıdık. Hastalıkla mücadeleyi biliyoruz."
AŞI, SAĞLIKÇILARA MOTİVASYON SAĞLADI
Salgının ilk döneminde sağlık çalışanı arkadaşlarını kaybettiğini dile getiren Akelma, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünden bir gün yoğun bakımda ağladığını kaydetti.
Akelma, "5 doktor arkadaşımı kaybettim. Bu acı dayanılmazdı. Ben de o dönemde Kovid-19 oldum. Daha sonra aşıların çıkmasıyla doktor arkadaşlarımızın ve sağlıkçılarımızın hastalanması ve ölümleri durdu. Bu bize motivasyon sağladı." diye konuştu.
Aşı çalışmalarıyla yoğunluklarının kısmi olarak azaldığını anlatan Akelma, Kovid-19'a bağlı çeşitli varyantların ortaya çıktığını, Güney Afrika kökenli Omicron varyantının da çok hızlı bulaştığını, bu varyantın Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarının hızla artmasına neden olduğunu söyledi.
"HASTA SAYISININ ARTIRMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"
Omicron'un yoğun bakım hastalarını çok artırmadığı yönünde gelen ilk bilgilerin olduğunu belirten Akelma, şöyle dedi:
"Ağır geçirilmez diye düşünüyoruz ancak aşısızların yine bir pikiyle karşılaşabiliriz çünkü Omicron aşısızlar ve aşısız ek hastalığı olan kişilerde tıpkı Delta varyantı kadar etkili ve o kadar ölümcül. Aşısızların pikini yaşayacağız ve uğramayacağı ev kalamayacağını düşünüyoruz. Omicron ile ilgili bilgiler henüz sınırlı. Hasta sayısının artırmasından endişe duyuyoruz. Neredeyse hastalığın uğramayacağı ev olmayacaktır. Bu da oransal olarak belki hastanelere yatışları da artırabilir."
Akelma, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımız aşıya olan ilgilerini devam ettirsinler, aşılarını tamamlasınlar. Aşısızların pikini yaşayacağız. Artık bu hastalık Omicron'la birlikte aşısızların pandemisi olacak." ifadelerini kullandı.
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