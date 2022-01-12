Özel hastanede Covid testi ücretli mi? Omicron varyantı kaynaklı vakalarda artış görüldü. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı sağlık kuruluşlarında yapılan koronavirüs testi yani PCR testi örnek alındıktan sonra onaylı laboratuvarlarda sonuçlandırılıyor. Vakalarda artış görülmesinin arından korona testi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, özel hastanede Covid testi ücretli mi? Özel hastanede korona test ücreti ne kadar, kaç saatte çıkıyor? İşte haberin detayları...

ÖZEL HASTANELERDE COVİD TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Covid-19 yani PCR testi özel hastanelerde ücretlidir. Özel hastanelere göre ücretler değişiklik göstermektedir. Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı.

KORONAV TESTİ KAÇ SAATTE ÇIKIYOR?

PCR Test sonuçları İstanbul'da yer alan hastanelerimizde en geç 12 saatte, İstanbul dışında yer alan hastanelerimizde ise yaklaşık 24 saatte teslim edilmektedir.