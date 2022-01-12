Evde doğum yapmak isterken felaketi yaşadı! Oksijensizlikten hayatını kaybetti

BEBEK, OKSİJENSİZ KALMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede, doğumun ters gerçekleştiği ve bebeğin doğum kanalında kaldığı tespit edildi. Ö.G., ameliyata alınırken, doğum sırasında bebeğin uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde 'doğum koçu' tarafından gerçekleştirilen doğum sırasında bebeğin önce bacaklarının hareket ettiği; ancak daha sonra morarmaya başladığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.