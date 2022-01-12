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Evde doğum yapmak isterken felaketi yaşadı! Oksijensizlikten hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Evde doğum yapmak isterken felaketi yaşadı! Oksijensizlikten hayatını kaybetti

Ankara'da evde doğum yapmak isteyen 41 yaşındaki Ö.G., doğum koçundan yardım aldı. Ancak bebek ters gelerek doğum kanalında kaldı. Hastaneye kaldırılan Ö.G. ameliyata alınırken, bebeğin uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. 41 haftalık hamile olan Ö.G.'nin evde doğum sancıları başladı. Evde ismi öğrenilemeyen 'doğum koçu' tarafından gerçekleştirilen doğum sırasında bebeğin, başı önde olması gerekirken, ayaklarının önden geldiği görüldü.

Ters doğum (makat doğum) nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Ö.G., eve gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

BEBEK, OKSİJENSİZ KALMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede, doğumun ters gerçekleştiği ve bebeğin doğum kanalında kaldığı tespit edildi. Ö.G., ameliyata alınırken, doğum sırasında bebeğin uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde 'doğum koçu' tarafından gerçekleştirilen doğum sırasında bebeğin önce bacaklarının hareket ettiği; ancak daha sonra morarmaya başladığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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