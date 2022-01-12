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Uçuşlara kar engeli! İstanbul için yeni açıklama geldi! Sabiha Gökçen Havalimanından uçacaklar dikkat...

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Uçuşlara kar engeli! İstanbul için yeni açıklama geldi! Sabiha Gökçen Havalimanından uçacaklar dikkat...

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş tarafından yapılan son dakika açıklamasında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda yüzde 15 oranında azalma yapılacağı belirtildi.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın 06.00 ile 11.59 saatleri arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.

YÜZDE 15 ORANINDA AZALMA

HEAŞ açıklamasında, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Marmara Bölgesi'nde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 13 Ocak 2022 tarihi saat 06.00 ile 11.59 arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesinin tavsiye edildiği kaydedildi.

SİNOP İSTANBUL UÇUŞLARI DA İPTAL EDİLDİ

Sinop'ta etkili olan kötü hava koşukları nedeniyle, Sinop ve İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte devam eden yağmur, sis ve şiddetli rüzgarın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Sinop ve İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar gerçekleştirilemedi.

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