Türkiye’yi ayağa kaldıran paylaşım! 4 yaşındaki çocuğa alkol içirdi

Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza atan Jiyan Tokay isimli kadın eleştirilerin hedefi oldu. Görüntülerde içki masasında oturtulan küçük kıza teyzesi tarafından rakı içirildiği görüldü. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tokay, görüntüleri "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla da paylaştı.