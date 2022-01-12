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Türkiye'yi ayağa kaldıran paylaşım! 4 yaşındaki çocuğa alkol içirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Türkiye’yi ayağa kaldıran paylaşım! 4 yaşındaki çocuğa alkol içirdi

Sosyal medyada paylaşılan bir video Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İçki sofrasında 4 yaşındaki kıza rakı içiren Jiyan Tokay, skandal görüntüleri 'Afiyet olsun teyzeciğim' notuyla paylaştı. Eleştirilerin hedefi olan paylaşım nedeniyle Tokay hesabını kapattı.

Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza atan Jiyan Tokay isimli kadın eleştirilerin hedefi oldu. Görüntülerde içki masasında oturtulan küçük kıza teyzesi tarafından rakı içirildiği görüldü. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tokay, görüntüleri "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla da paylaştı.

"NASIL BEĞENDİN Mİ?"

Görüntülerde çocuk, masa üstündeki rakı bardağını eline alıyor. O esnada ortamdakiler "Dur dur verme" diye seslenirken, Tokay, "durma" diyor ve elleriyle çocuğa içki içiriyor. Ardından da rakı içirdiği çocuğa, gülerek "Nasıl beğendin mi?" diye soruyor.

HESABINI KAPATTI

Tokay'ın paylaştığı skandal görüntülere tepki yağarken, Tokay tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

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