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Van'da içinde hasta bulunan ambulans yan devrildi: 5 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Van’da içinde hasta bulunan ambulans yan devrildi: 5 yaralı

Van'ın Başkale’de içerisinde hasta, hasta yakınları ile sağlık personellilerinin olduğu ambulans, karlı yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Kazada ikisi sağlık personeli olmak üzere 5 şahıs yaralandı.

Kaza, sabah sularında, Van- Hakkari yolunda yaşandı.

Başkale Devlet Hastanesi'ne ait 65 EV 598 plakalı evde bakım ambulansının ismi öğrenilemeyen şoförü, Başkale'den Van'a gitmek üzere yola çıktı.

YAN YATTI

Karlı yolda kontrolden çıkan ambulans, yan yattı. Kazada ambulansta bulunan KOAH hastası ile 2 oğlu ve 2 sağlık görevlisi yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbarla kaza yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Ağır yaralanan KOAH hastası kadın, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından KOAH hastası, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yaralılar ise Başkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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