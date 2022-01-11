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Bursa’da liseli kızlar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı: O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Bursa’da liseli kızlar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı: O anlar kamerada

Bursa’nın Mustafadakemalpaşa, lisede öğrenim gören 20'ye yakın kız öğrenci birbirine tekme tokat saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kavga edenlerin arkadaşlarının ayırmadan olayı seyretmesi ise şaşkına çevirdi.

Bursa Mustafakemalpaşa'da hemen hemen 20 kızdan oluşan liseli kız grubu, bilinmeyen sebepten tartıştı.

TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

Tartışma kavgaya dönüşünce öğrenciler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir polis memurunun kavgayı ayırmak için copla müdahale ettiği görüldü.

AYIRMADAN İZLEDİLER

Kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, arkadaşlarının ayırmadan izlemesi dikkat çekti.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca kavgayı izleyenler tepki topladı.

Liseli kızların kavgası kamerada LİSELİ KIZLARIN KAVGASI KAMERADA
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