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İstanbul 5 günlük hava durumu! İstanbul kar yağışı gelecek mi? Meteoroloji İstanbul kar tahmini…

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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İstanbul 5 günlük hava durumu! İstanbul kar yağışı gelecek mi? Meteoroloji İstanbul kar tahmini…

İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul kar yağışı gelecek mi? Meteoroloji kar tahminlerine göre İstanbul’da hava durumu sorgulanmaya başlandı. Soğuk havaların etkisini artırması ve yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı olmasıyla birlikte gözler İstanbul hava durumuna çevrildi. İstanbul’da 5 günlük hava durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. İşte; Meteoroloji tahminleriyle İstanbul kar yağışı gelecek mi sorusunun yanıtı!

İstanbul kar yağışı gelecek mi? İstanbul 5 günlük hava durumu arama motorlarında sorgulanıyor. Meteoroloji İstanbul kar tahmini gündemde sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından gözler önümüzdeki dönemdeki hava durumuna çevrildi. Peki; İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul kar yağışı gelecek mi? İşte detaylar!

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahminine göre; Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.

AKOM ALARMA GEÇTİ

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ek tedbirler alındı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ek tedbirler alındı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, çarşamba günü itibarıyla düşeceğini ve yarın sabah saatlerinde İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu. Yağışın, günün ilerleyen saatlerinde, özellikle şehrin yüksek noktalarında, kara dönüşeceği de açıklandı. Bu açıklamaların ardından AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) Müdürü Serkan Tütüncü, kar yağışı öncesinde ve esnasında yapılacak çalışmalardan bahsetti.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve Sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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