PUBG ücretsiz mi? PUBG bedava mı oldu? PUBG Battlegrounds ücretsiz nasıl indirilir?

Eşi benzer görülmemiş bu başarının ardından, BATTLEGROUNDS birkaç başka platforma da uzandı. Konsol ve mobil oyuncuları da oyunu deneyimleme şansı elde etti. Ama şimdi, BATTLEGROUNDS'un şimdiye dek yaptığı en büyük sıçramanın vakti geldi:

Oynaması Ücretsiz modele geçiş. BATTLEGROUNDS'un oynaması ücretsiz oluşu; yeni arkadaşlar kazandırması, daha hızlı eşleştirmeyi beraberinde getirmesi ve dürüst olmak gerekirse, var olan oyuncularımız için daha fazla hedef sağlamasıyla, topluluğumuzu daha da genişletmek ve oyunun heyecanını herkesle paylaşmak için bize gereken imkânı sunuyor.