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PUBG ücretsiz mi? PUBG bedava mı oldu? PUBG Battlegrounds ücretsiz nasıl indirilir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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PUBG ücretsiz mi? PUBG bedava mı oldu? PUBG Battlegrounds ücretsiz nasıl indirilir?

PUBG bedava mı oldu? PUBG ücretsiz mi? Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan PUBG Battlegrounds ücretsiz mi oldu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Her gün binlerce kişinin oynadığı oyunu satın almak için belirli bir miktar ücret ödemek gerekiyordu. Ancak PUBG Battlegrounds ile ilgili yeni bir karar alındı. Peki; PUBG ücretsiz mi oldu? PUBG bedava mı?

PUBG ücretsiz mi? PUBG bedava mı oldu? PUBG Battlegrounds ücretsiz indirme yolları arama motorlarında sorgulanıyor. Ülkemizde de milyonlarca kişinin oynadığı popüler oyun PUBG'de devrim niteliğinde bir karar alındı. PUBG'nin resmi Türkiye hesabından heyecan uyandıran bir açıklama geldi. Peki; PUBG bedava mı oldu?

PUBG ÜCRETSİZ Mİ?

PUBG'nin resmi Türkiye hesabından yapılan açıklamada "Çorba parasından daha iyi bir şey varsa bedava Çorba parasıdır. Yarından itibaren PUBG: BATTLEGROUNDS artık oynaması ücretsiz" ifadeleri kullanıldı.

Buna göre 12 Ocak'tan itibaren PUBG: BATTLEGROUNDS ücretsiz olacak. Oyuncular hiçbir ücret ödemeden oyunu oynayabilecekler.

Oyunun internet adresinden güncellemeye ilişkin yapılan duyuru ise şöyle;

Steam'de Erken Erişim kapsamında çıkış yaptığı günden beri, PUBG: BATTLEGROUNDS pek çok değişiklik geçirdi. Dünyanın her yerinden oyuncularımız yüksek tansiyonuyla, gerçekçi silah kullanımıyla ve hop oturtup hop kaldıran aksiyonuyla oyunu deneyimledikçe, Battle Royale türüne getirdiğimiz yorumu sahiplenerek bizi onurlandırdılar.

Eşi benzer görülmemiş bu başarının ardından, BATTLEGROUNDS birkaç başka platforma da uzandı. Konsol ve mobil oyuncuları da oyunu deneyimleme şansı elde etti. Ama şimdi, BATTLEGROUNDS'un şimdiye dek yaptığı en büyük sıçramanın vakti geldi:

Oynaması Ücretsiz modele geçiş. BATTLEGROUNDS'un oynaması ücretsiz oluşu; yeni arkadaşlar kazandırması, daha hızlı eşleştirmeyi beraberinde getirmesi ve dürüst olmak gerekirse, var olan oyuncularımız için daha fazla hedef sağlamasıyla, topluluğumuzu daha da genişletmek ve oyunun heyecanını herkesle paylaşmak için bize gereken imkânı sunuyor.

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