İzmir'de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş
Son dakika haberine göre: İzmir'de tutuklanan 44 yaşındaki kantinci Turan Duman'ın Ülkü Ortaokulu'ndaki 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Veliler, tutuklanan kantinci dışında olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle okul müdürü Ali Gür ve iki öğretmenden de şikayetçi oldu.
İzmir'de tutuklanan 44 yaşındaki kantinci Turan Duman'ın Ülkü Ortaokulu'ndaki 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Veliler, tutuklanan kantinci dışında olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle okul müdürü Ali Gür ve iki öğretmenden de şikayetçi oldu. Öğrencilere psikolojik destek verilirken, çocukların kayıtları başka okullara alındı.
İşte kan donduran taciz olayının çarpıcı detayları ve adli ve idari işlemlerle ilgili son dakika gelişmeleri..
KIZIM UYUYAMIYOR
3 çocuk annesi B.D. (35), "Kızım o günden beri uyuyamıyor. 8. sınıf öğrencisi kızımı gece ayna karşısında kendi kendine konuşurken buldum. Çocuklarımız artık o okulun önünden bile geçmek istemiyor" dedi.
AİLELER POLİSE GİTTİ
Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu'nda kantinci Turan Duman (44) iddiaya göre, 7'nci ve 8'inci sınıfa giden kız öğrencileri farklı zamanlarda taciz etti. Öğrencilerin olayı anlatması üzerine aileler, polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Duman sevk edildiği adliyede tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.
15 ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİĞİ BELİRLENDİ
Duman'ın okuldaki 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade veren mağdur sayısının 15'i bulduğu öğrenildi. Velilerin tutuklanan Duman'ın dışında olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle okul müdürü Ali Gür, rehberlik öğretmeni Hediye Sade, fen ve teknoloji öğretmeni Harika Bilgen'den de şikayetçi olduğu belirtildi.
ÇOCUKLAR BAŞKA OKULA ALINDI
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tacize uğrayan öğrencilere psikolojik destek verilirken, çocukların kayıtları başka okullara alındı.
VELİLER KONUŞTU
Olayla ilgili mağdur öğrencilerin velileri SABAH'a konuştu. 14 yaşındaki kızının 8. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen anne S.G., "Kantinci kızıma 'Kızların içinde en güzeli sensin' diyerek sözlü tacizde bulunmuş. Duruma ailelerine anlatmak isteyen öğrenciler okul müdürü ve öğretmenler tarafından engellenmiş. Asıl üzücü tarafı olayın örtbas edilmeye çalışılması" dedi.
PARA VERİRKEN KIZIMIN ELİNİ TUTMUŞ!
42 yaşındaki baba H.K., "Kızım 7. sınıfa gidiyor. Kantinci alışveriş yaparken para verirken kızımın elini tutmuş. Daha sonra kızımın arkasından sarılmak istemiş. Kızım kantinciyi iteklemiş ve tepki göstermiş. Kızımla birlikte iki arkadaşını durumu bize bildirmesinler diye odaya kapatmışlar. Kızım bu olaydan psikolojik olarak çok etkilendi.
Hiçbir rahatsızlığı olmamasına rağmen bir haftadır ateş içinde. Bunlara sebep olanların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz" dedi.
O GÜNDEN SONRA KIZIM UYUYAMIYOR
3 çocuk annesi B.D. (35), "Kızım o günden beri uyuyamıyor. 8. sınıf öğrencisi kızımı gece ayna karşısında kendi kendine konuşurken buldum. Bu olaydan çok etkilendi. Psikolojik destek alıyoruz" dedi.
AİLELERİNE SÖYLEMEMELERİ İÇİN BASKI YAPILMIŞ!
Kızı ile birlikte toplam 3 kız öğrencinin 3 ders boyunca cep telefonu olmadan izolasyon odasında tutulduğunu anlatan B.D., "Çocuklar taciz olayını ailelerine haber vermesin diye sabah saat 09.30'dan öğlen 12.30'a kadar bu odada kapalı tutulmuş. öğretmen ellerinden telefonu almış" dedi.
3 çocuk babası S.M. (37) "7. sınıf öğrencisi kızımın sırtına elini sokmuş. Biz bunları daha sonra öğreniyoruz. Kızımın başını çekerek kendi göğsüne yaslamış. Kızım bu olaylardan çok etkilendi" dedi.
Okula gelen velilerin tepkisine dair görüntüler...
Veliler güçlükle sakinleştirildi...
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