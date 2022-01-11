11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

İzmir'de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2022
ABONE OL
İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

Son dakika haberine göre: İzmir'de tutuklanan 44 yaşındaki kantinci Turan Duman'ın Ülkü Ortaokulu'ndaki 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Veliler, tutuklanan kantinci dışında olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle okul müdürü Ali Gür ve iki öğretmenden de şikayetçi oldu.

İzmir'de tutuklanan 44 yaşındaki kantinci Turan Duman'ın Ülkü Ortaokulu'ndaki 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Veliler, tutuklanan kantinci dışında olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle okul müdürü Ali Gür ve iki öğretmenden de şikayetçi oldu. Öğrencilere psikolojik destek verilirken, çocukların kayıtları başka okullara alındı.

İşte kan donduran taciz olayının çarpıcı detayları ve adli ve idari işlemlerle ilgili son dakika gelişmeleri..

İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

KIZIM UYUYAMIYOR

3 çocuk annesi B.D. (35), "Kızım o günden beri uyuyamıyor. 8. sınıf öğrencisi kızımı gece ayna karşısında kendi kendine konuşurken buldum. Çocuklarımız artık o okulun önünden bile geçmek istemiyor" dedi.

İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

AİLELER POLİSE GİTTİ

Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu'nda kantinci Turan Duman (44) iddiaya göre, 7'nci ve 8'inci sınıfa giden kız öğrencileri farklı zamanlarda taciz etti. Öğrencilerin olayı anlatması üzerine aileler, polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Duman sevk edildiği adliyede tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

15 ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİĞİ BELİRLENDİ

Duman'ın okuldaki 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade veren mağdur sayısının 15'i bulduğu öğrenildi. Velilerin tutuklanan Duman'ın dışında olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle okul müdürü Ali Gür, rehberlik öğretmeni Hediye Sade, fen ve teknoloji öğretmeni Harika Bilgen'den de şikayetçi olduğu belirtildi.

İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

ÇOCUKLAR BAŞKA OKULA ALINDI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tacize uğrayan öğrencilere psikolojik destek verilirken, çocukların kayıtları başka okullara alındı.

İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

VELİLER KONUŞTU

Olayla ilgili mağdur öğrencilerin velileri SABAH'a konuştu. 14 yaşındaki kızının 8. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen anne S.G., "Kantinci kızıma 'Kızların içinde en güzeli sensin' diyerek sözlü tacizde bulunmuş. Duruma ailelerine anlatmak isteyen öğrenciler okul müdürü ve öğretmenler tarafından engellenmiş. Asıl üzücü tarafı olayın örtbas edilmeye çalışılması" dedi.

İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

PARA VERİRKEN KIZIMIN ELİNİ TUTMUŞ!

42 yaşındaki baba H.K., "Kızım 7. sınıfa gidiyor. Kantinci alışveriş yaparken para verirken kızımın elini tutmuş. Daha sonra kızımın arkasından sarılmak istemiş. Kızım kantinciyi iteklemiş ve tepki göstermiş. Kızımla birlikte iki arkadaşını durumu bize bildirmesinler diye odaya kapatmışlar. Kızım bu olaydan psikolojik olarak çok etkilendi.

İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

Hiçbir rahatsızlığı olmamasına rağmen bir haftadır ateş içinde. Bunlara sebep olanların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz" dedi.

İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

O GÜNDEN SONRA KIZIM UYUYAMIYOR

3 çocuk annesi B.D. (35), "Kızım o günden beri uyuyamıyor. 8. sınıf öğrencisi kızımı gece ayna karşısında kendi kendine konuşurken buldum. Bu olaydan çok etkilendi. Psikolojik destek alıyoruz" dedi.

İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

AİLELERİNE SÖYLEMEMELERİ İÇİN BASKI YAPILMIŞ!

Kızı ile birlikte toplam 3 kız öğrencinin 3 ders boyunca cep telefonu olmadan izolasyon odasında tutulduğunu anlatan B.D., "Çocuklar taciz olayını ailelerine haber vermesin diye sabah saat 09.30'dan öğlen 12.30'a kadar bu odada kapalı tutulmuş. öğretmen ellerinden telefonu almış" dedi.

İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

3 çocuk babası S.M. (37) "7. sınıf öğrencisi kızımın sırtına elini sokmuş. Biz bunları daha sonra öğreniyoruz. Kızımın başını çekerek kendi göğsüne yaslamış. Kızım bu olaylardan çok etkilendi" dedi.

İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

Okula gelen velilerin tepkisine dair görüntüler...

İzmir’de taciz öfkesi! Sapık kantinci 15 öğrenciyi mağdur etmiş

Veliler güçlükle sakinleştirildi...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA