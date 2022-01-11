Adana’da minibüs su dolu çukura düştü!

Kent genelin iki gündür devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı sokaklardaki rögarların tıkanması nedeniyle su baskınları yaşandı. Sokaklarda ve evlerde meydana gelen su baskınlarına Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve itfaiye ekipleri müdahale etti.